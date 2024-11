Dissesto idrogeologico, Bucci: "Faremo indagini sui punti critici" E scarta l'idea di Orlando: "Zero consumo di suolo è pura demagogia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Presente alla commemorazione in ricordo delle vittime dell'alluvione del 2011 e del 2014 a Genova (LEGGI QUI) anche il neo presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

A margine della cerimonia, il governatore ha parlato di vari temi, tra cui quello del dissesto idrogeologico: "Faremo indagini operative sui punti più critici della Liguria, Piani di Albenga è uno di questi. Ma ci sono altri punti che dovremo 'mappare'. Ci daremo da fare per una revisione completa, lavoreremo soprattutto sugli affluenti a monte. C'è poi il tema della pulizia dei fiumi e dei rii, oggigiorno la legge impone molti limiti. Ci daremo da fare per facilitare sindaci, strutture provinciali e regionali per fare questi lavori il più in fretta possibile perché è una riserva di capacità d'acqua che poi ci aiuta. Dobbiamo fare qualcosa di diverso da quello che è sempre stato fatto in passato".





Il presidente scarta l'idea del candidato dem Andrea Orlando sull'azzeramento del consumo del suolo: "Non riesco a capire cosa vuol dire - ha detto Bucci -, non si fanno le cose dicendo tutto sì o tutto no, è demagogia. Il cemento nei rii serve per proteggerli, abitarci è sbagliato, ma oggigiorno non si fanno più case dentro, saranno 10 o 15 anni. Il cemento serve per fare gli argini. È inutile fare demagogia dicendo zero consumo di suolo, bisogna valutare opera per opera quello che serve e quello che non serve"





Capitolo scolmatore del Bisagno - "Appena potrò entrare nelle carte mi occuperò subito dello scolmatore del Bisagno ma se si possono accelerare i tempi purtroppo non lo so ancora"