Dimissioni Toti, ministro Santanchè: "Grande amarezza, ma i liguri non vogliono tornare indietro. Sono per un candidato politico"

In margine alla cerimonia di riapertura della Via dell'Amore, il ministro del Turismo Daniela Santanchè solidarizza con l'ex presidente della Liguria e ai microfoni di Telenord dice: "E' un fatto che preferirei non fosse avvenuto e che mi dà grande amarezza. Rispetto la scelta personale ma mi dispiace per la democrazia e per il primato della politica".

Per quanto riguarda le elezioni all'orizzonte, "Come FdI non chiederemo che ddi avere la coalizione coesa, scegliendo insieme l'uomo o la donna migliore per vincere. I cittadini liguri riconoscono a Toti il grande ruolo che ha svolto, sono certa che non vorranno tornare all'immobilismo ma continuare a lavorare per la crescita".

"Troveremo il nome migliore, noi governiamo insieme a Roma e in tanti Comuni e Regioni e non siamo divisi. Io sono per il primato della politica e mi auguro che la scelta sia espressione della politica. Per andare avanti serve dinamismo. Prima dell'"era Toti" la Liguria non spiccava per grandi investimenti e crescita, i liguri sapranno da che parte stare".