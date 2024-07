Dimissioni Toti, Giani (presidente Toscana): "Ha fatto bene a lasciare, per il trasferimento in Liguria del rigassificatore non sono preoccupato"

"Ritengo che Toti abbia fatto bene a dimettersi, perché avrà così anche le condizioni per poter argomentare con più autonomia e dedizione i fatti che gli vengono contestati". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Giani ha parlato a margine di una iniziativa con Cgil e Uil oggi a Firenze.

"Io come commissario ho firmato un'ordinanza di tre anni, e quella ordinanza è valida e legittima: conseguentemente non c'è da preoccuparsi perché una Regione lo vuole o non lo vuole". Così Giani sul possibile cambio di orientamento della Regione Liguria, dopo le dimissioni di Giovanni Toti, in merito all'accoglimento a Vado Ligure (Savona) della nave di rigassificazione di Snam, ora operativa al porto di Piombino (Livorno).

"Guardate che il rigassificatore è questione nazionale - ha detto ai cronisti, a margine di una iniziativa dei sindacati -, non è questione che dialettizza il rapporto fra le Regioni, non prendiamoci in giro: il rigassificatore è essenziale per l'economia nazionale. Se non ci fosse Piombino oggi il gas invece che 20 costerebbe 40 in Italia, e noi abbiamo avuto il merito come Regione Toscana di esserci fatti carico di una questione nazionale". Dunque, ha rivendicato Giani, "noi siamo stati i più responsabili, e penso che gli italiani e i toscani ce ne rendano merito", mentre dall'altra parte "il governo, visto che quell'ordinanza per tre anni prevedeva tutta una serie di misure compensative sul territorio, le realizzi".