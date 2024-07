Dimissioni Toti, Cavo (Noi Moderati): "Oggi non finisce percorso, inizia una nuova fase"

"Un grazie al presidente Toti per la grande dedizione e l'impegno profuso per la Liguria in questi nove anni e per il grande rispetto dimostrato nei confronti dei liguri fino all'ultimo. Oggi non finisce un percorso, inizia una nuova fase in cui saranno proprio i liguri a giudicare tutto quanto il presidente ha messo in campo insieme al centrodestra per la crescita e il rilancio della Liguria, certificato da dati chiari e sotto gli occhi di tutti".

Così Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e coordinatrice ligure Lista Toti. "Una trasformazione, una crescita dal punto di vista economico, turistico, occupazionale che, ci auguriamo, lui stesso ora potrà più agilmente rivendicare - ha concluso -. Nel profondo rispetto della sua scelta, che impone una riflessione a tutti, continuerò a essere al suo fianco con la stessa fiducia, amicizia e determinazione".