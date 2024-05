Diga Genova, Piana: "Non è possibile dire no al progetto, opera chiave per l'Europa, non è di destra né di sinistra"

"Non ci è consentito dire di 'no' alla nuova diga del porto di Genova, un'opera che non è né di destra né di sinistra, deve portare la Regione Liguria e soprattutto il Comune di Genova ai vertici dell'economia nazionale e internazionale, a me piace pensare che questa diga è dei liguri, la dobbiamo portare avanti con senso di responsabilità". Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana in Consiglio regionale interviene in dichiarazione di voto sull'articolo nel disegno di legge omnibus per completare il secondo lotto della nuova diga del porto di Genova.

"La nuova diga è un'opera infrastrutturale chiave per il nostro territorio, per il nostro Paese e per l'Europa. - sottolinea - Il lavoro del commissario Bucci sta procedendo a pieno ritmo tanto che mettiamo in sicurezza il cofinanziamento del secondo lotto pari a 57 milioni per Regione Liguria al fine di garantire la continuità costruttiva e la realizzazione dell'opera nella sua seconda fase. Rispettare i tempi significa massimizzare l'utilizzo degli specchi acquei portuali, quindi andiamo avanti, noi intendiamo rispettare il cronoprogramma".

"L'annunciata commissione ispettiva del Mit nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è una garanzia per quanto riguarda le cantierizzazioni e soprattutto gli iter procedurali, l'intervento del Governo è una garanzia per realizzare l'opera", ribadisce.