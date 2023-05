Diga di Genova, il commento di Toti e Bucci sull'annullamento della gara d'appalto: "Rispettiamo la sentenza del Tar, ma i lavori vanno avanti"

“Ai troppi signori del no che ancora popolano il nostro paese, per interesse o per mediocrità, stavolta possiamo dire: riponete pure festoni, trombette e palloncini colorati. La festa dell’immobilità non verrà celebrata. Grazie alle nuove norme finalmente decise dal Parlamento della Repubblica, il cantiere della diga di Genova andrà avanti esattamente come previsto. Nel pieno rispetto della sentenza, il pronunciamento del TAR infatti non ferma i lavori e non sposta nulla nelle decisioni prese coraggiosamente da Istituzioni che vogliono far crescere il Paese. Se ne facciano una ragione i tanti comitati dediti all’immobilismo e le troppe imprese che ancora oggi ritengono che i ricorsi siano il metodo per far correre la nostra economia, arrecando danno anche a loro stesse”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci in merito alla sentenza del Tar sulla gara per la nuova diga foranea del porto di Genova.