Diga di Genova, Bucci: "Avrei fatto tutti i cassoni a Prà"

"Io avrei fatto tutti i cassoni a Pra', la spesa per trasportare le strutture per la nuova diga da Vado Ligure sono soldi buttati via, però rispetto in tutto e per tutto quello che hanno chiesto i cittadini del ponente e che vuole il viceministro Rixi". Il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa a palazzo Tursi, commenta l'atto del commissario dell'autorità portuale che stabilisce come tutti i cassoni in calcestruzzo della nuova diga foranea saranno realizzati a Vado Ligure, e non a Pra', presso il terminal Psa, opzione fortemente osteggiata dai comitati del ponente, da Pegli a Voltri.

Qualcuno ha fatto notare al sindaco che la decisione ufficiale è stata presa giusto in tempo rispetto alla sua nomina, data ormai quasi per scontata, a commissario per la diga di Genova. "Non vedo malignità e non vedo alcun problema però ricordo che a Pra' ci sarà comunque il cantiere della diga, questo i cittadini lo devono sapere".

Il cantiere si troverà nei pressi del cosiddetto "sesto modulo" del terminal, quello che secondo gli accordi è stabilito come limite per l'insediamento di attività industriali. "Comunque non si vedrà quasi nulla, forse qualche chiatta e navi che circolano", conclude il sindaco.