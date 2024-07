Diano Marina, al via il servizio Easy Train: navetta gratuita dalla stazione verso le strutture ricettive

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È partito a pieno ritmo il servizio navetta Easy Train, un transfer gratuito andata e ritorno dalla stazione di Diano verso le strutture ricettive convenzionate, organizzato dalla DMO su proposta delle Associazioni di Categoria Confcommercio, Confindustria e Confesercenti.

L’iniziativa si chiama Easy Train - Utilizza il treno per la tua vacanza nel Golfo Dianese ed è stata ufficialmente presentata questa mattina in Camera di Commercio a Imperia. Il servizio sarà attivo fino al 15 settembre per tutti i turisti che soggiorneranno nel Golfo Dianese in una delle strutture ricettive convenzionate. Dal lunedì alla domenica, in coincidenza con i principali treni, la navetta attenderà gli ospiti in stazione e li porterà nella loro struttura ricettiva, o nelle immediate vicinanze; analogamente, porterà i turisti in stazione al termine del loro soggiorno. Il servizio è gratuito ed è offerto esclusivamente previa prenotazione (minimo 48 ore prima). Per effettuarla è sufficiente comunicare alla propria struttura il giorno e l’orario di arrivo/partenza, il treno scelto e il numero di passeggeri. Il personale provvederà a riservare il posto dei suoi ospiti sulla navetta erogando, tramite apposita piattaforma, il ticket che il turista dovrà mostrare al conducente del mezzo.

Si tratta di un servizio innovativo e volto a migliorare l’utilizzo di un mezzo più agevole, veloce e con un minore impatto ecologico. Il transfer, dotato di tutte le autorizzazioni per il trasporto pubblico, sarà opportunamente brandizzato, in modo da evitare interferenze con il normale servizio pubblico o di TAXI.

Il regolamento dettagliato, l’elenco delle strutture ricettive convenzionate e l’elenco dei treni, in coincidenza dei quali viene effettuato il transfer, è disponibile sulla pagina web dedicata: https://rivieradeifiori.travel/easy-train/.

Il servizio è stato fortemente voluto dagli enti locali e dagli operatori turistici, che hanno accolto con entusiasmo l’idea. Presenti alla conferenza stampa di oggi a Imperia Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviera di Liguria, Marco Benedetti, Amministratore Unico della DMO, e i rappresentati delle Associazioni di Categoria per il settore Turismo, Davide Trevia (Presidente di Federalberghi Confcommercio), Paolo Vignone (Federturismo Confindustria) e Sergio Scibilia (Assoturismo Confesercenti). Hanno partecipato per Diano Marina, il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’assessore al turismo Luca Spandre, San Bartolomeo al Mare, con l’Assessore Laura Arimondo, e il Sindaco di Cervo, Natalina Cha.

Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviera di Liguria: “L’organizzazione operativa fa capo alla DMO Turismo Riviera dei Fiori, di cui le stesse associazioni di categoria di Confindustria, Confcommercio e Confesercenti e la Camera di Commercio Riviere di Liguria, che ne detiene la maggioranza, sono socie. Insieme, hanno chiesto alla DMO di sviluppare e attuare l’iniziativa”.

Un progetto complesso, mai realizzato in Riviera dei Fiori, che ha coinvolto più enti e operatori, dalle prime fasi di progettazione alla realizzazione del servizio ticketing e alla formazione del personale incaricato di fare le prenotazioni ed erogare i biglietti.

Marco Benedetti, DMO Turismo Riviera dei Fiori: “Il Golfo Dianese rappresenta quasi la metà di tutte le presenze turistiche della Riviera dei Fiori. Con lo spostamento a monte, sono state dismesse le precedenti stazioni, in particolare quella di Diano Marina, prima situata nel pieno centro cittadino. Questo, se da un lato ha ridato alla città ampi spazi da utilizzare per cittadini e turisti, dall’altro, con la nuova stazione “Diano”, non adeguatamente servita dai mezzi pubblici, rischiava di dare al turista un'immagine di scarsa accoglienza. Easy Train trasforma una difficoltà oggettiva in un'opportunità di promozione dell’accoglienza del territorio, oltre a incentivare l’utilizzo del treno per raggiungere la Riviera dei Fiori: una modalità di spostamento più rilassante e sostenibile”.

Le risorse per la copertura del servizio derivano principalmente dalla contribuzione delle strutture ricettive (30 hotel, 5 campeggi, 16 Residenze Turistico-Alberghiere e Case e Appartamenti per Vacanze). Assolutamente necessari a contribuire alla copertura dei costi, l’apporto degli sponsor, Banca d’Alba, Cooperativa Coo.A.Di. e Ditta Arimondo (supermercati PAM e Eurospin) e l’apporto della Camera di Commercio Riviere di Liguria e delle Associazioni di Categoria.

Conclude Marco Benedetti: “Il servizio si occupa dell’accoglienza sia degli ospiti che arrivano nella stazione di Diano e che devono essere accompagnati alle strutture ricettive, sia di coloro che ripartono, cercando di lasciar loro il miglior ricordo del soggiorno, non solo attraverso le bellezze dei luoghi e dell’intrinseco valore del territorio, ma anche attraverso la cura e l’assistenza fornita nel superare le difficoltà di collegamento. L’avvio dell’attività è stato molto positivo: una volta che Easy Train sarà maggiormente conosciuto, l’obiettivo sarà ampliare il periodo di fornitura del servizio”.

DMO Turismo Riviera dei Fiori

Riferimenti online: www.rivieradeifiori.travel/easy-train/

facebook.com/dmorivieradeifiori

instagram.com/dmorivieradeifiori

Servizio di informazioni turistiche: info@rivieradeifiori.travel - 0183 793246.