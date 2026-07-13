Derby del lunedì

Il derby del lunedì, puntata del 12/07/2026

di Redazione

2391 - Spazio Genova - Pandina Hybrid

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2330 - Gruppo Spinelli