Derby del lunedì

Il derby del lunedì, puntata del 21/06/2026

di Redazione

2346 - Palazzo Ducale - Van Dyck

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2273 - Telenord.settimolink.it