Depositi chimici, Pd al fianco del cittadini con una raccolta fondi: "Ponte Somalia non è la soluzione"

Lo spostamento dei depositi chimici, da Multedo a ponte Somalia, sarà un tema centrale della campagna elettorale per le amministrative Genova 2022. Potrebbe infatti essere una partita decisiva sia per la giunta uscente targata Marco Bucci che per il neo candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo. Il Partito democratico ha appoggiato il ricorso depositato dal Municipio Centro ovest perché – spiega – "la soluzione Sampierdarena non è quella auspicata e possibile".

Proprio ai microfoni di Telenord il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Paolo Emilio Signorini ha annunciato che la soluzione ponte Somalia è al vaglio da anni e che non ci sono altre alternative, almeno al momento.

Il Pd appoggia la battaglia dei cittadini e per farlo ha dato via ad una raccolta fondi per sostenere la battaglia legale. Nel frattempo, mentre si studio l'alternativa a ponte Somalia, si annuncia anche che entro la fine della campagna elettorale i progressisti presenteranno la loro proposta.