Degrado nel centro storico di Genova, Bertorello (Lega): "Escalation di criminalità, cittadini chiedono di tornare alle ronde"

"La Lega ha sempre fatto della lotta al degrado e alla criminalità la propria bandiera. La situazione nei vicoli di Genova e a Sampierdarena durante questa estate è sensibilmente peggiorata con risse, violenze e spaccio in pieno giorno. Un'escalation di atti criminali di cui si sono resi protagonisti soprattutto immigrati, molti dei quali sono minori non accompagnati."

Lo dice in una nota Federico Bertorello, capogruppo della Lega in Comune a Genova. "Bisogna prima di tutto pensare alla sicurezza dei residenti, dei turisti, dei commercianti e alla vivibilità del nostro centro storico che parte proprio dal decoro urbano dal quale non possiamo prescindere. Ben venga che la Prefettura abbia creato una postazione fissa di polizia e carabinieri a ridosso dei vicoli, ma le problematiche attuali rendono necessarie misure straordinarie e l'impiego di maggiori risorse. Alcuni cittadini ci hanno chiesto di tornare alle ronde per aumentare la sicurezza. La nostra proposta a livello nazionale di espellere dal nostro paese gli stranieri in caso di reati gravi è un punto di partenza, ma oggi la convivenza tra residenti e stranieri è difficile, soprattutto se i numeri degli arrivi superano di molto gli spazi realmente a disposizione, come avviene a Genova. Non si può più continuare a gravare su un territorio come il nostro che si è trovato a dover sopportare un peso maggiore di altri in assenza di adeguate risorse".