DB Schenker collabora con Microsoft Cloud Logistics per trasporti intercontinentali a basse emissioni

DB Schenker collabora con Microsoft Cloud Logistics per l’uso di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) e carburante per la marina sostenibile (SMF), evidenziando la loro ambizione collettiva di ridurre in modo completo l’impatto ambientale delle loro pratiche di trasporto.

Questo sforzo fondamentale include anche la costruzione di magazzini logistici di prima categoria e l’implementazione di camion a energia alternativa. Rappresenta un passo importante verso la riduzione delle emissioni di carbonio associate alle loro operazioni logistiche (Scope 3) rispetto al trasporto associato ai combustibili fossili convenzionali e supporta quindi i loro obiettivi generali di sostenibilità ambientale.

Jochen Thewes, CEO di DB Schenker: “Microsoft e DB Schenker, due leader globali uniti per ridurre le emissioni nei trasporti e nella logistica. La nostra cooperazione dovrebbe dimostrare che significativi risparmi di CO2e sono già realizzabili nelle attuali catene di fornitura intercontinentali. L’aggiornamento del magazzino olandese allo stato BREEAM Excellent e l’Illinois, United States SuperHub che ha ricevuto la certificazione LEED Platinum sono esempi eccellenti del nostro impegno nell’aprire la strada a soluzioni logistiche più sostenibili e innovative”.

Cliff Henson, CVP di Microsoft Cloud Supply Chain: “Microsoft Cloud Logistics si impegna a guidare la strada nella logistica sostenibile. La nostra collaborazione con DB Schenker ha consentito lo sviluppo di magazzini sostenibili all’avanguardia insieme a strategie innovative per il carburante in tutte le modalità di trasporto, esemplificando il nostro impegno nel definire standard di settore nell’arena della sostenibilità ambientale della logistica. Questi sforzi segnano un significativo passo avanti nei nostri sforzi per ridurre i nostri impatti ambientali in linea con gli impegni di sostenibilità di Microsoft per il 2030”.

I carburanti sostenibili per l’aviazione e la navigazione marittima saranno acquistati da DB Schenker e assegnati alle spedizioni aeree e marittime in entrata di Microsoft Cloud Logistics e si prevede che si tradurranno in una riduzione di almeno 15.000 t di emissioni di CO2e all’anno. A marzo 2024, DB Schenker ha inoltre implementato l’uso di olio vegetale idrogenato (HVO o diesel rinnovabile) per tutte le spedizioni via mare dalla California al Texas. Inoltre, DB Schenker ha esteso i suoi sforzi di sostenibilità ambientale con Microsoft Cloud al trasporto terrestre in Europa e Nord America con stazioni di rifornimento HVO100 e veicoli elettrici.

Inoltre, i magazzini logistici avanzati, progettati per semplificare le operazioni e migliorare l’efficienza della rete riducendo al minimo l’impatto ambientale utilizzando energie rinnovabili, sono al centro degli sforzi collaborativi di DB Schenker e Microsoft Cloud. La struttura di DB Schenker e Microsoft Cloud Logistics in Illinois, Stati Uniti, ha ottenuto la certificazione LEED Platinum, che è il livello più alto di certificazione concesso dall’U.S. Green Building Council e dimostra la leadership di DB Schenker nella tutela ambientale e della comunità. Oltre al SuperHub negli Stati Uniti, il magazzino olandese di Microsoft Cloud Logistics ha ottenuto il certificato BREEAM di livello “Eccellente”, garantendo così che questi magazzini soddisfino elevati standard di efficienza energetica, riducendo al minimo l’impatto ambientale e migliorando il benessere degli occupanti.