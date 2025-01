Davos, Guterres: "Allarme su crisi climatica e intelligenza artificiale fuori controllo"

“Il nostro mondo sta diventando sempre più senza timone”. Con queste parole il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha descritto la situazione globale durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos. Tra crisi climatica e intelligenza artificiale non regolamentata, Guterres ha lanciato un appello accorato per un’azione concertata e tempestiva da parte dei governi e delle istituzioni.

Crisi climatica – Il Segretario Generale ha dipinto un quadro allarmante degli effetti del cambiamento climatico, evidenziando eventi estremi come l’innalzamento del livello del mare, ondate di calore, inondazioni, tempeste e incendi. “Questi fenomeni”, ha sottolineato Guterres, “rappresentano solo un’anticipazione dell’horror movie che ci attende” se non si adottano misure decisive. Ha poi criticato duramente il rallentamento degli impegni climatici da parte di alcune istituzioni finanziarie e industrie, definendolo “miopia autodistruttiva”. Secondo il Segretario, “sostenere i combustibili fossili è come alimentare un mostro di Frankenstein che non risparmia nulla e nessuno”.

Governance globale – Guterres ha lamentato l’inadeguatezza dei sistemi di governance globali, spesso progettati per un’epoca e un’economia ormai superate. Ha sottolineato come i paesi in via di sviluppo si trovino in una situazione economica disperata, incapaci di affrontare le sfide attuali con gli strumenti a loro disposizione. “Le strutture di governance attuali non sono all’altezza delle sfide che dobbiamo affrontare oggi”, ha dichiarato, richiamando alla necessità di riforme profonde.

Intelligenza artificiale – Un altro punto focale del discorso di Guterres è stato il potenziale, ma anche i rischi, dell’intelligenza artificiale. Sebbene l’IA offra opportunità straordinarie, come rivoluzionare l’apprendimento e migliorare la diagnosi medica, rappresenta una minaccia se lasciata senza regole. “L’intelligenza artificiale può essere utilizzata come strumento di inganno”, ha avvertito, sottolineando l’urgenza di definire regole globali per il suo utilizzo.

Appello all’azione – “Ora è il momento di svegliarsi di fronte a queste sfide esistenziali e affrontarle con determinazione”, ha concluso Guterres, esortando i leader mondiali presenti a Davos a non ignorare le opportunità di cambiamento. Ha poi invitato i consumatori e la società civile a chiedere maggiore sostenibilità alle aziende e ai governi.

Il discorso del Segretario Generale è stato accolto con attenzione, ma resta da vedere se le sue parole si tradurranno in azioni concrete. Nel frattempo, il mondo osserva, consapevole che il tempo a disposizione per evitare il peggio si sta esaurendo rapidamente.

