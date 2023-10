Dalla Russia a Genova, la modella Tanya rappresenta l'Italia in un concorso a Tbilisi: "Il pesto? Lo adoro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Anche Genova ha la propria top model. Si chiama Tanya, è nata in Russia, vicino a Mosca, ma da un paio di anni vive stabilmente in Liguria dove lavora come modella partecipando a varie competizioni. L'ultima a Tbilisi, in Georgia, dove ha vinto il titolo di miss eleganza in rappresentanza dell'Italia, nella finale di Miss Top Model Earth 2023. Lo aveva già fatto in Libano dove aveva vinto il premio di miss personalità.

"Sono davvero felice di aver vinto questa competizione, è stata la seconda volta che ho rappresentato l'Italia. Mi sento onorata di averlo fatto. E' diverso tempo che sono in Italia, invece sono a Genova da due anni e adoro tutto di questa città, dal cibo, al clima, alle persone. Non so davvero cosa non mi piaccia di Genova. Ho assaggiato anche il pesto, e l'ho adorato."

In Italia per amore, da due anni a Genova: in poco tempo si è innamorata della città dove programma di lavorare e mettere su famiglia. E chissà che un giorno non sfondi nel mondo del cinema.

"I miei sogni? Penso che forse se ne parli non si avverano. Vorrei avere una famiglia, nel mio futuro mi vedo ancora in Italia. Ho viaggiato molto, ho lavorato in India, in Cina e anche in America, sempre come modella. Sto imparando l'italiano, da ottobre sto frequentando una scuola apposta: avrò gli esami a gennaio, faro' del mio meglio per imparare bene questa lingua"

"Se mi manca la Russia? Non tanto perché parlo tutti i giorni con la mia famiglia e i miei amici. Capita che comunque torni a casa, ma per poco tempo. Ho fatto anche l'attrice, in Russia ho ricoperto piccole parti in alcune serie tv: se mi vedo come attrice in un futuro? Mai dire mai"

"Per prepararmi alle esibizioni e alle sfilate conduco semplicemente una vita sana, mangio salutare, vado in palestra ed evito fumo e alcool. Non ho particolari segreti, sono solo me stessa."