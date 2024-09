Da Genova alla Silicon Valley: la storia di Douglas Leone, l'uomo da 5 miliardi di dollari

E' genovese uno degli uomini più potenti della Silicon Valley. Si tratta di Douglas M. Leone, 67 anni, nato a Genova nel 1957 ed emigrato a 11 anni con la famiglia negli Stati Uniti. Oggi gli viene accreditato un patrimonio attorno ai 5 miliardi di dollari, costruito grazie a una serie di intuizioni nel mondo dell'economia e della finanza. Tornerà in Italia a fine mese per partecipare alla Italian Tech Week, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre.

Laureato in ingegneria, entra nel settore della tecnologia lavorando per imprese come Sun Microsystem e Hewlett Packard. La svolta nel 1988, quando entra a far parte di Sequoia Capital, tra le più importanti società al mondo di venture capital, specializzate nel finanziamento di un investimento con prospettive di reddito e rischio elevati, operato in aziende sulla base delle loro elevate prospettive di crescita.

Sequoia, ricorda Repubblica, ha favorito lo sviluppo di numerose aziende che hanno raggiunto fatturati e patrimonializzazioni da vertigine, come Google e WhatsApp. Merito di Leone è stato individuare le aziende con il maggior potenziale e contribuire alla loro crescita. In particolare, Sequoia è stata fra i primi investitori in Google e in WhatsApp, quest'ultima venduta a Facebook dieci anni fa per oltre 19 miliardi di dollari.

Sequoia Capital ha investito anche in YouTube, Airbnb, NetApp, Palo Alto Networks e Square. Così Leone è diventato uno degli uomini più facoltosi del pianeta.