Da Genova a San Sebastian, scambio di regali fra le due capitali del Natale 2022

Genova e San Sebastian, entrambe capitali europee del Natale 2022, questa mattina si sono collegate via web, da piazza De Ferrari, per consolidare il gemellaggio e per uno scambio virtuale di regali e uno scambio culturale tra una danza basca e quella genovese grazie alla performance del Gruppo Storico Sestrese.

Il collegamento è avventuo tra le due città ma anche tra le due autorità, Alessandra Bianchi, assessore al Turismo di Genova e il sindaco della città basca Eneko Goia Laso.

"Sono molto orgogliosa che Genova sia stata designata European Capital of Christmas insieme a San Sebastian- ha detto Bianchi- . Spero che quello di oggi sia il primo passo verso una futura collaborazione turistica, culturale e anche economica, con l'obiettivo di fare rete e crescere insieme. Agli amici spagnoli auguro un Natale di pace, di riflessione e di ritrovata serenità, dopo il periodo buio che tutti noi abbiamo vissuto con la pandemia".

"Condividiamo insieme a Genova questo momento di gioia che ci vede capitali europee del Natale e dei valori a esso collegati. Un Natale diverso, finalmente, da quello dell'anno scorso, che è stato difficile e pieno di ristrettezze, ma un Natale che vede ancora il conflitto in Ucraina acceso e che ci deve far riflettere sulle cose importanti- ha detto il sindaco Goia - Ai miei cittadini ho chiesto meno regali e più opere di bene per il popolo ucraino. Ma voglio condividere con i fratelli genovesi questo giorno di festa, promuovendo per le nostre due città convivenza, armonia, integrazione e conoscenza dei valori dell'Europa".

A conclusione del collegamento e per rafforzare questa unione il volo dei palloncini sui quali i rappresentanti delle due città hanno scritto un desiderio: "integrazione", per i baschi, "pace e "cooperazione internazionale" per il capoluogo ligure.