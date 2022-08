Crollo Morandi, il ministro Giovannini: "Auspico che il processo si concluda in tempi rapidi"

di Redazione

"La scelta del governo e del ministero di costituirsi parte civile, rende evidente la volontà delle istituzioni di fare piena luce sui fatti"

"Il processo per il crollo del ponte Morandi va concluso in tempi rapidi per fare piena luce su quanto successo e individuare chiaramente le responsabilità di tutti a ogni livello. Auspico che il processo proceda senza interruzioni e ritardi. Per questo ringrazio i magistrati, le forze di polizia e gli uffici del tribunale per l'impegno profuso finora e per quanto verrà fatto per rendere questo auspicio realtà, pur nel rispetto dei diritti di tutte le parti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini nel corso della cerimonia per il quarto anniversario dal crollo del ponte.

"La scelta del governo e del ministero di costituirsi parte civile contro gli amministratori privati e pubblici compresi quelli che allora lavoravano al ministero - conclude Giovannini - rende evidente la volontà delle istituzioni di fare piena luce sui fatti e perseguire i responsabili, nessuno escluso, confermando al tempo stesso la vicinanza dello Stato alle vittime".