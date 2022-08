Crollo Morandi, anche Matteo Salvini parteciperà alle cerimonie commemorative

di Redazione

Il leader della Lega sarà presente alla SS Messa in ricordo delle vittime nella Chiesa S. Bartolomeo della Certosa

Domani mattina alle 8.30 Matteo Salvini parteciperà alla SS Messa in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi alla Chiesa S. Bartolomeo della Certosa di Genova.

Alle 10.30 sarà presente anche alla Cerimonia commemorativa che si svolgerà alla “Radura della Memoria” in via Fillak, sotto il nuovo viadotto Genova-San Giorgio