Crisi Mar Rosso, Traversi (M5S): "Sostegni immediati per industria e logistica, ma governo attendista"

Roberto Traversi, parlamentare M5S, interviene sulla crisi del Mar Rosso: “Il comparto industriale italiano, unitamente a quello delle imprese della logistica, sono vittime sempre meno collaterali del caos attuale nel mar Rosso. Sappiamo che il ministro Crosetto verrà fra pochi giorni a riferire in aula sulla nuova missione militare europea “Aspide”. Nel frattempo, però, molte navi dirette in estremo Oriente sono costrette a optare per la tratta del Capo di Buona Speranza, con un raddoppio delle miglia nautiche percorse. Con aggravi indicibili, visto che il costo di un container da spedire in Cina supera oggi i 500 euro quando solo qualche settimana fa si attestava attorno ai 130 circa. Dal ministero dello Sviluppo Economico, per il momento, giunge un approccio attendista, come abbiamo captato anche dalla risposta arrivata in commissione alla nostra interrogazione. È chiaro però che il nostro tessuto produttivo ha assoluta necessità di adeguati sostegni fin quando la crisi nel mar Rosso non sarà cessata”.

Così, una nota, il deputato del M5S Roberto Traversi, che poi aggiunge: “Poche settimane fa, proprio su impulso di Urso, abbiamo approvato un decreto ribattezzato “Made in Italy”, che nella sua povertà di contenuti ha perlomeno istituito un “fondo Nazionale del Made in Italy” con la finalità di sostenere i nostri comparti produttivi strategici in tema di approvvigionamento di materie prime e non solo. A nostro giudizio, si potrebbe partire proprio facendo leva su questo fondo per sostenere le filiere che stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi. Invitiamo il governo a non tergiversare: il rischio che tra un mese servano il triplo delle risorse per dare ossigeno alla nostra industria è oggi più che concreto”.