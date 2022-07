Crisi di Governo; Paita (Italia Viva): "Volantinaggio e raccolta di firme pro Draghi in tutta la Liguria"

di Redazione

"E' l'unica garanzia che ha l'Italia". Lunedì banchetti a Chiavari e Sestri Levante, martedì a La Spezia e a Genova

Italia Viva scende il campo per convincere Mario Draghi a restare a Palazzo Chigi. "E' l'unica garanzia che ha l'Italia per affrontare la difficilissima fase economica e politica che il Paese e l'Europa attraversano" spiega Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

Nei prossimi giorni in tutta la Liguria banchetti per la raccolta di firme.

" Italia Viva ha per questo lanciato una petizione che ha già raggiunto 80mila firme - spiega ancora Paita - Anche in Liguria vogliamo dare il nostro contributo non solo lavorando per aumentare le adesioni alla petizione ma anche spiegando ai cittadini i motivi per cui è fondamentale che Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi. Per questo organizzeremo attività di volantinaggio in varie parti della regione. Ecco le date e i luoghi delle iniziative: lunedì 18 pomeriggio a Chiavari, in via Martirii della Liberazione (Caruggio) e Sestri Levante, via XXV Aprile (Caruggio); martedì 19 alle 18 in Piazza Mentana a La Spezia volantinaggio pro-Draghi. Sempre martedì 19, a Genova, volantinaggio e raccolta firme petizione per far restare Draghi a Palazzo Chigi, e a Savona, alle 18.30, presidio e volantinaggio organizzato dalla lista RiformiAmo Savona".