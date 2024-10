Crippa attacca: "Con la sinistra al Governo cadeva il Morandi". Levata di scudi dal Pd: "Sciacallo"

Le parole di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, hanno sollevato un putiferio. L'esponente del Carroccio, nel difendere il Governo Meloni sul caos ferroviario che ha caratterizzato la giornata odierna, si è lasciato scappare una frase choc: "Con la sinistra a gestire ponti e ferrovie, succedevano tragedie come il ponte Morandi a Genova".

La reazione del Pd - "Crippa e la Lega dovrebbero avere la decenza di tacere invece di usare i morti del Morandi per bieca propaganda politica. Oltre alla vergogna dello scagliare contro la sinistra la responsabilità del Morandi, c’è pure il fatto che Crippa, nella sua foga, se la prende con chi era al Governo nel 2018, pensando di attaccare il centrosinistra. Nel 2018, c’era un solo partito al Governo contestualmente in Comune, in Regione e al Governo, ed era la Lega", dice il capogruppo del partito in regione Luca Garibaldi.

L'attacco a Rixi - Il segretario regionale del partito, Davide Natale, se la prende con Edoardo Rixi, invitato a "contrare le sue energie sul collasso ferroviario e sui problemi di trasporti e infrastrutture. La smetta di perdere tempo con questi continui attacchi infondati ad Andrea Orlando, che sta avanzando proposte concrete per migliorare la nostra regione e recuperare il gap in cui il centrodestra ha costretto la Liguria".

La risposta di Valentina Ghio - “Accostare le tragedie a un colore politico denota il basso profilo e la mancanza di rispetto da parte del centrodestra per chi ha subito quella tragedia. Oltre a trovarci di fronte a un’affermazione del tutto falsa rispetto alla verità storica, visto che nel 2018 governava la destra e in Regione c’era Toti. Ancora una volta invitiamo gli esponenti del centrodestra di smetterla di attaccare in modo scomposto gli avversari per nascondere la propria incapacità a governare e pensino a risolvere i problemi del Paese a partire dalle infrastrutture e dai trasporti che oggi vivono una nuova giornata di caos totale nel silenzio assordante del Ministro Salvini”, dice la vicepresidente PD alla Camera Valentina Ghio rispondendo alle parole del vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

La risposta di Sanna - “Ricordo a Crippa, che usa tragedie nazionali per beceri scopi politici, che quando è caduto il ponte Morandi al governo c'era il suo segretario, Salvini, e viceministro ai trasporti era proprio Rixi. Le parole di Crippa meritano solo il nostro disprezzo, il suo un atteggiamento da sciacallo. Tutto il centrodestra compreso il candidato di Giorgia Meloni, Bucci, pensano di fare campagna elettorale strumentalizzando una tragedia come quella che ha colpito Genova nel 2018? Le famiglie delle 43 vittime meritano giustizia in tribunale e non di essere tirate in mezzo a polemiche strumentali. Crippa piuttosto, faccia un giro nel quartiere di Certosa per vedere tutto quello che i suoi compagni di partito e Bucci non hanno fatto e i disagi che stanno continuando a subire gli abitanti della Valpolcevera”, dice il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna.