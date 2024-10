Crevari: salviamo la bottega di Francisca! L'appello del Cucinosofo: chi ci mette la faccia?

La prossima puntata di Benvenuti in Liguria farà tappa a Crevari. Straordinariamente in onda mercoledì sera in seconda serata, per lasciare spazio alla cronaca di Cittadella - Sampdoria, ma dalle 20.30 sabato prossimo, le telecamere di Telenord saliranno al confine dei comuni di Genova e Arenzano.

Focaccette, palio del gallinaccio, ma anche cucina di mare, allevamento e castagne faranno parte del menù. Tuttavia, nel corso del racconto, emerge un caso emblematico dell'impegno sul territorio ligure del format: lassù resiste una sola, unica, bottega di commestibili. E' quella della signora Francisca che, però, anticipa una fine vicina per limiti d'età, ma soprattutto per una convenzienza economica che, con la morte di molti residenti, non c'è più.

Da qui l'appello del Cucinosofo, Sergio Rossi. In primis a Coop Liguria, già molto sensibile su moltpelici iniziative legate al territorio, ma più in generale a un segnale di civiltà non solo rivolto agli anziani di Crevari.