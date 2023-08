Cremonese-Genoa 0-0: poche emozioni allo Zini nell'ultima amichevole prima della Coppa Italia (VIDEO)

Il Genoa si avvicina a grandi falcate verso l'esordio ufficiale in Coppa Italia e oggi scende in campo contro la Cremonese per mettere ulteriore benzina nel serbatoio. Alberto Gilardino mette in campo la formazione tipo, con gli esordi dal primo minuto per Thorsby e Retegui. A supportare il centravanti italo argentino c'è Albert Gudmundsson. L'ex Ballardini risponde col tridente Zanimacchia, Vazquez, Okereke.

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Sernicola (84' Ghiglione), Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Pickel, Bertolacci, Collocolo (66' Castagnetti); Zanimacchia, Vazquez (76' Ciofani), Okereke (60' Tsadjout). All: Ballardini

GENOA (3-5-2): Martinez (70' Leali); Bani, Vogliacco (65' Vasquez), Dragusin; Sabelli (46' Frendrup), Thorsby (70' Aramu), Badelj (65' Jagiello), Strootman (46' Hefti), Martin (65' Sabelli, 70' Melegoni); Gudmundsson (65' Puscas), Retegui (70' Coda). All: Gilardino

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

primo tempo

Subito lancio lungo per Retegui, Sarr esce fuori dall'area e respinge di testa in fallo laterale. Il Genoa comanda le operazioni in questo avvio, Martin prova il cross a centro area, Sarr è bravo a uscire con sicurezza. Passa un giro di lancette e Retegui si trova sul sinitro un buon pallone, ma calcia centralmente e agevola la presa del portiere di casa. Grifone avvolgente: bella aziona manovrata degli ospiti, Gudmundsson non centra però la porta. Col passare dei minuti la Cremonese prova a uscire dal guscio, sfruttando alcuni errori in fase d'impostazione del Genoa: prima Badelj perde malamente palla a metà campo, poi Martinez sbaglia l'appoggio coi piedi, ma in entrambi i casi Vazquez non ne approfitta. Altro errore in fase di possesso dei rossoblù, Collocolo recupera e arriva al limite: il suo sinistro viene respinto in corner da Martinez. Si riaffaccia in avanti la squadra di Gilardino, con Martin che cerca Thorsby in mezzo all'area, anticipo decisivo di un difensore biancorosso. Al 35' altra buona chance per la Cremonese, Thorsby è decisivo e mura la conclusione di Zanimacchia. A ridosso del 40' ci prova Bertolacci con il destro, pallone che sibila alla destra del palo della porta difesa da Martinez. Il duplice fischio di Manganiello arriva puntuale, squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

secondo tempo

Comincia la ripresa allo 'Zini' con due cambi per il Genoa: fuori Sabelli e Strootman, dentro Hefti e Frendrup. Inizio di secondo tempo blando, la Cremonese alza il baricentro col passare dei minuti. Sulla destra Zanimacchia è un cliente molto scomodo per la retroguardia rossoblù, che fatica a contenerne l'esuberanza. Al 60' Ballardini si gioca la carta Tsadjout al posto di Okereke, non cambia niente dal punto di vista tattico. Girandola di cambi per Gilardino: Sabelli (di nuovo in campo), Jagiello, Vasquez e Puscas rilevano Martin, Badelj, Vogliacco e Gudmundsson. Dentro anche Coda, Aramu, Melegoni e il portiere Leali. Tra le fila della Cremonese dentro anche Ciofani per Vazquez. Poche emozioni in questa fase, ci si avvia al termine di una sfida molto equilibrata: allo 'Zini' è 0-0.

