Covid in Liguria, sequenziati i primi due casi di variante Omicron 2

di Marco Innocenti

Il comunicato dell'ospedale genovese: "Uno deriva dal sequenziamento di routine e l'altro su un campione derivante dal monitoraggio nazionale"

I primi due casi di variante Omicron 2 sono stati individuati e sequenziati in Liguria. A darne notizia è la direzione dell'ospedale San Martino di Genova, in un comunicato: "Grazie alla segnalazione del Laboratorio di Igiene diretto dal professor Icardi - si legge nel comunicato - è stata sequenziata, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron 2. Due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il nostro laboratorio".