Covid in Liguria, calano i positivi ma crescono ancora i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Sono 493 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 375 tamponi molecolari effettuati, ai quali si sono aggiunti altri 1.800 test antigenici rapidi. Sono 11.124 coloro che si trovano in isolamento domiciliare, 230 in più rispetto al giorno precedente.

Non si registrano decessi. Sono 178 coloro che sono attualmente ricoverati, otto in più rispetto alla giornata di ieri. Restano sempre quattro le persone che si trovano in terapia intensiva.