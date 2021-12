Covid in Liguria, 490 contagi in più. Continuano a crescere ricoveri e terapie intensive

di Marco Innocenti

Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore e 12.832 dosi di vaccino somministrate

Sono 490 i nuovi positivi registrati in Liguria dove sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 5.113 tamponi molecolari e 12.200 tamponi rapidi antigenici, con il tasso di positività che si attesta al 2,83%. I 490 nuovi positivi sono stati 131 a Imperia, 79 a Savona, 220 a Genova (142 in Asl 3 e 78 in Asl 4), 58 alla Spezia e 2 residenti fuori regione. Al netto di 298 guariti, salgono quindi a 6.688 i malati di covid presenti oggi in Liguria.

La buona notizia è che, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi ma continua a crescere il numero dei ricoveri: sono 9 in più rispetto a ieri negli ospedali liguri, con 195 pazienti. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, che oggi sono 25, 4 in più rispetto a ieri (con 24 non vaccinati e 1 vaccinato). Somministrati nelle ultime 24 ore 12.832 dosi di vaccino, tra Pfizer e Moderna.