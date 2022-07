Covid, 1.080 nuovi casi in Liguria. Aumentano ricoveri e terapie intensive ma nessun decesso

di Marco Innocenti

I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.578

Sono 1.080 i nuovi casi di covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore: 178 in Asl 1, 228 in Asl 2, 373 in Asl 3, 113 in Asl 4 e 187 in Asl 5, più un soggetto non residente nella nostra regione. Il tutto a fronte di 5.818 test effettuati, con 884 tamponi molecolari e 4.934 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività che si attesta quindi al 18,56%.

I guariti sono 1.578 e questo porta il numero totale degli attualmente positivi a scendere ancora, di 498 unità, arrivando a 20.511. In aumento, invece, sia gli ospedalizzati, ieri erano 470 e oggi sono 476, che le terapie intensive, passate dalle 8 di ieri alle 10 di oggi. Non si registrano però decessi.