Coppa Italia, arrivano le panchine extra-large: si potranno avere 15 riserve

di Edoardo Cozza

Gli allenatore potranno portare tre giocatori in più rispetto ai 12 attuali: la decisione della Lega Serie A partirà già in questa edizione

Dalle panchine lunghe a quelle decisamente extra-large: la Lega Serie A ha dato il via libera al cambio di regolamento per le riserve in Coppa Italia. A partire dall'edizione di quest'anno, e dunque dal turno preliminare di questo fine settimana, gli allenatori potranno avere al loro fianco non 12, ma 15 giocatori di riserva tra i quali 'pescare' nel corso dell'incontro. Nessuna modifica, invece, al numero di cambi possibili: cinque, nelle consuete tre finestre temporali (esclusi gli intervalli) e un cambio aggiuntivo possibile nei tempi supplementari.