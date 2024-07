Consiglio regionale, presidente ad interim Piana sull'abbandono dell'aula della minoranza: "Incomprensibile l'atteggiamento della minoranza"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Posso dire che ritengo incomprensibile l'atteggimaento della minoranza, l'approvazione di un bilancio è un atto politico isituzionale importante o almeno lo svolgimento dei lavori d'aula perché venga approvato è fondamentale, sia per i cittadini e la regione. Quindi capisco anche le tensioni politiche e voler sfruttare una faccenda che poco ha che fare con la vita politica dell'ente, ma oggi c'erano documenti fondamentali che riguardavano il bilancio come la rendicontazione e l'assetamento. La corte dei conti ha affermato che la regione ha i conti apposto e questi documenti erano importanti da discutere. Molti di quei soldi sono stati destinati al sociale e alla sanità. Comprendo le diversità politiche e ideologiche ma non comprendo questi atteggiamenti con i toni esasperati di questi due giorni.

Sul tema del rigassificatore oggi in aula il presidente Medusei ha dato una corretta interpretazione di quelli che erano i lavori di aula. Il documento non aveva nulla a che fare con i documenti di bilancio e non era inserito in disucssione. Martedì prossimo lo stesso documento è stato già inserito in discussione e quindi non vedo perché si debba per forza correre a seconda delle esigenze politiche di una minoranza che non ha le idee chiare su nulla.

Un atto di responsabilità politica quello di portare in approvazione questi documenti sul bilancio, responsabilità che le minoranze non hanno dimostrato e se questo è il buongiorno con cui si presentano per governare la Liguria dimostra che non hanno le carte in regola per farlo. Non hanno la maturità politica di capire l'importanza degli atti. In 9 anni non sono mai aumentate le tasse per esempio ed è un merito da riconoscere al presidente Toti, sono anche implementati i servizi". Così il presidente ad interim Alessandro Piana a fine consiglio regionale sull'assestamento del bilancio dopo che la minoranza ha abbandonato l'aula per la mancata discussione di un odg sul rigassificatore.