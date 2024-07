Consiglio regionale, opposizione lascia l'aula dopo il no alla discussione odg sul rigassificatore

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Questa legislatura è iniziata male ed è finita peggio. L'arroganza del presidente Toti è stata trasportata, iniettata all'interno del presidente del consiglio Medusei e la dimostrazione è la seduta di oggi perché non far discutere un ordine del giorno che mina il futuro della nostra regione sotto l'aspetto ambientale, turistico ed economico e veramente un pugno non al nostro stomaco ma alla democrazia. Non è mai successa una cosa del genere in 9 anni in cui io sono presente in questa assemblea legislativa". Lo ha detto il consigliere regionale Fabio Tosi (M5s) dopo aver abbandonato l'aula perché non è stato consentito alla minoranza di esporre l'odg sul rigassificatore. "Penso che la maggioranza abbia perso il senso della ragione - ha detto Tosi -, Per quanto ci riguarda come Movimento 5 stelle questo presidente del consiglio regionale, dopo quello che ha fatto questo pomeriggio, non può rappresentarci. Non ha fatto un torto solo a noi. Ha fatto un torto anche al capogruppo della Lega, al capogruppo di Forza Italia e al vicepresidente facente funzione Alessandro Piana perché questi tre si sono dichiarati pubblicamente contro il progetto del rigassificatore in virtù della pronuncia dei sindaci del territorio quindi un pugno allo stomaco anche dei suoi componenti di maggioranza".