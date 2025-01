Consiglio regionale in diretta su Telenord, sanità e ambiente tra i temi di oggi

Oggi, dalle 10 alle 14, l’Assemblea legislativa della Liguria si riunisce nell’Aula consiliare Sandro Pertini, a Genova, per discutere una serie di temi proposti dai vari consiglieri. I lavori saranno trasmessi in diretta su Telenord, sia in TV che in streaming, con servizio di interpretariato nella lingua dei segni.

Programma dei lavori - La seduta si aprirà con la proposta di convalida dei consiglieri regionali, seguita da un fitto calendario di interrogazioni e ordini del giorno. Tra i temi principali, la situazione ambientale a Cairo Montenotte e in Valbormida, la manutenzione della rete delle emergenze e le tariffe del treno Cinque Terre Express.

Interrogazioni - Numerose le interrogazioni con risposta immediata in agenda. Si discuterà, tra gli altri argomenti, dell’accesso alla formazione per operatori socio-sanitari, della gestione del servizio di elisoccorso, e delle misure per il sostegno alle famiglie con bambini negli asili nido. In evidenza anche la calendarizzazione delle analisi per pazienti oncologici presso il Policlinico San Martino e l’emergenza rifiuti a Genova.

Ordini del giorno - Tra le proposte all’attenzione del Consiglio spiccano il finanziamento delle opere per il sistema idrico-integrato, l’esenzione del pedaggio sull’autostrada A6 interessata dai cantieri e la tutela della retribuzione minima nei contratti di appalto della Regione.

Diretta e accessibilità - I lavori saranno visibili in tempo reale su Telenord e sul sito della Regione Liguria, con la possibilità di seguire il dibattito in streaming.

