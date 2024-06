Consiglio regionale, beni confiscati alla mafia, Centi (Lista Sansa): "Sono stati stanziati 600 mila euro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sono stati stanziati 600 mila euro, per gestire i beni confiscati alla mafia, in forma strutturale per tutti gli anni da qui in avanti in base alla legge che abbiamo fatto il 19 marzo di quest'anno. 600 mila euro che vanno su 41 comuni della Liguriae agiscono su interventi che vanno dalla ristrutturazione di appartamenti alla conservazione di terreni, fondi per associazioni ed enti che si occupano di violenza sulle donne e bambini e associazioni di volontariato, ma anche per fini istituzionali dei comuni per esempio caserme per la polizia municipale. Finalmente diamo gambe a un provvedimento che aiuta i piccoli comuni con il finanziamento del 90% da parte della Regione e un aiuto in fase di progettazione e collaudo. C'è un particolare bisogno oltre che su Genova e su alcuni comuni del Levante, nella zona di Bordighera dove insistono beni della famiglia Pellegrino molto importanti, che già ora sono soggetto di iniziative ma che meritano un investimento ampio". Così il consigliere regionale Roberto Centi (Lista Sansa) in merito ai bandi riguardanti la gestione e utilizzo dei beni confiscati alla mafia.