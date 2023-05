Consiglio comunale Genova, osservato un minuto di silenzio per ricordare la consigliera del Municipio Ponente Eleonora Bruzzone

Prima di cominciare i lavori il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassiba ha invitato la Giunta, i consiglieri, il pubblico e tutti i presenti ad osservare un minuto di silenzio ricordando Eleonora Bruzzone, giovane consigliera del Municipio VII Ponente recentemente mancata dopo una lunga malattia



"Attenta, precisa, umana. Eleonora era così. Aveva un grande dono, il dono dell’equilibrio: di riuscire ad essere sempre in armonia con tutti e in tutte le situazioni che le si presentavano, complici i suoi modi garbati ed eleganti. É mancata, dopo tanto lottare, Eleonora Bruzzone consigliera, fino all’ultimo respiro, del Municipio VII Ponente. Era al suo primo mandato nella lista Vince Genova. Aveva 36 anni, troppo pochi per morire.

Ma questo tempo vissuto l’ha vista protagonista: sempre attiva nelle sue battaglie, private e pubbliche, che affrontava con il sorriso e con quell’umanità che il cancro le aveva restituito - come diceva lei - “che per la fretta, per la società, per il materialismo dei nostri giorni, un po’ perdiamo tutti”. Diceva di essere “figlia della ricerca”, perché non si è mai tirata indietro alle cure, anche sperimentali che le venivano proposte, sempre con coraggio, sempre con grinta. Tutto diventava opportunità e così anche la malattia che Eleonora ha trasformato in un podcast, per aiutare altre persone, per infondere quel coraggio che ogni tanto manca a chi affronta un duro percorso di cure

Se ne va una giovane promessa della nostra politica locale, un punto di riferimento per amici e colleghi, che di lei possano ereditare tenacia e determinazione, la stessa con cui ha portato avanti il suo lavoro in Municipio sino all’ultimo istante.

Ti porteremo sempre nel cuore, ricordando quel senso di essenzialità che mettevi nelle cose e che sicuramente mancherà.

Ciao Eleonora".