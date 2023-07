Consiglio comunale Genova, Cassibba: “Anno intenso, i dati dimostrano equità tra gli atti presentati dalla maggioranza e minoranza“

«Un anno di lavoro intenso e produttivo, dove non è mancato il confronto a tratti anche acceso, ma che ha visto Giunta e consiglieri discutere e prendere decisioni su numerose questioni di reale importanza per la nostra città». Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba che oggi siede, dal giorno che ha dato il via al suo mandato, per la 51esima volta in sala rossa insieme alla Giunta, al sindaco Marco Bucci e ai consiglieri di maggioranza e minoranza.

Tra i principali risultati raggiunti in questo anno di consiliatura si registrano

96 mozioni, di cui 48 della maggioranza e 48 portate in aula dalla minoranza e 64 interpellanze, 29 di maggioranza e 35 di minoranza. Sono invece 410 gli articoli 54 discussi: di cui 199 di maggioranza e 211 della minoranza. «Un risultato di grande equilibrio – commenta il presidente Cassibba - prova tangibile dell’impegno costante nel cercare di dare voce a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza. Consiglieri che hanno dimostrato e dimostrano piena padronanza degli strumenti loro offerti per esaminare e adottare decisioni atte a risolvere problematiche urgenti e rilevanti per la cittadinanza».

Tanti i temi affrontati in questo anno di lavoro tra i quali: infrastrutture, politiche sociali, ambiente, sviluppo economico, infanzia, lavoro, tematiche che hanno fornito al Consiglio comunale l'opportunità di approfondire argomenti di interesse pubblico e di ottenere risposte dettagliate da parte dell'amministrazione.

175, infine, è il numero delle commissioni convocate da luglio 2022: «Bilancio più che positivo - continua la seconda carica di Tursi - sono soddisfatto del risultato soprattutto considerando le tematiche. Gli assessori competenti hanno dimostrato di poter discutere di ogni argomento: dai lavoratori Ansaldo, agli asili, alla diga di Begato, a Genova Jeans, alla legge 194, al Lungomare Canepa. E ancora AMIU, Porto, PNRR, riqualificazione dei quartieri, Waterfront, fino alla prossima su The Ocean Race. Insomma, temi spesso delicati, ma dai quali l’amministrazione non si è mai tirata indietro».