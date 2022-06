Consegnati i diplomi del primo corso per medici di bordo

di Edoardo Cozza

Il corso ha fornito le competenze necessarie a svolgere la professione a bordo sia per la parte sanitaria, sia per la parte marittima

Venerdì 10 giugno, con la consegna dei diplomi, si è concluso il Primo corso di Alta Formazione per Medici di Bordo e Medici di Bordo Supplenti, bandito il 13 aprile e inaugurato a Napoli il 16 maggio. Promosso da ForMare – Polo Nazionale per lo Shipping su impulso e iniziativa della Confederazione Italiana Armatori e delle imprese armatoriali sue associate, in coordinamento con l’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, il corso ha fornito le competenze necessarie a svolgere la professione a bordo sia per la parte sanitaria, sia per la parte marittima.

Ai 12 medici diplomati, che hanno espresso grande soddisfazione per le tematiche trattate e per l’approccio qualitativamente alto adottato dai docenti con il supporto di tecnologie innovative, verrà data la possibilità di imbarcare a bordo delle navi del Gruppo Grimaldi, sponsor di questa prima sessione sperimentale.

“Siamo molto soddisfatti – afferma Fabrizio Monticelli, Amministratore Unico di ForMare - per il gradimento manifestato dai partecipanti e considerando l’interesse che ha riscosso la nostra iniziativa da parte di altre imprese armatoriali, il corso sarà replicato nei prossimi mesi”.