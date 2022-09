Conference League, le quote dei bookmakers: ecco tutte le previsioni

Chi vincerà la Conference League ? Parola ai bookmakers

La prima edizione della Conference League, vista all’inizio con scetticismo dai tifosi, come una competizione non molto intrigante, in realtà ha saputo coinvolgere, con Mourinho che è stato bravo a sfruttare questo torneo, aumentando l’entusiasmo della piazza giallorossa che torna a vincere dopo parecchi anni di sofferenza e delusioni. Quest’anno la Fiorentina proverà a riportare in Italia la Conference, i bookmakers la danno tra le possibili favorite, ma già nella prima fase ci sono squadre di un certo livello come West Ham, Nizza, Villarreal.

La Fiorentina

I viola dopo aver passato il turno preliminare contro gli olandesi del Twente (2 a 1 in casa grazie alle reti segnata da Nico Gonzalez e Cabral) hanno pareggiato 0 a 0 in trasferta, con il portiere Terracciano che ha respinto gli assalti degli avversari, sono stati inseriti nel gruppo A con i turchi del Basaksehir, gli scozzessi degli Hearts e con RFS, squadra lettone che è riuscita a strappare un punto al Franchi.

Il girone è assolutamente alla portata dei ragazzi d’Italiano ma diventa fondamentale riuscire a qualificarsi come prima del girone per evitare un turno di spareggio contro una terza proveniente dall’Europa League.

Sui vari bookmakers la vittoria della Fiorentina oscilla tra 9 e 13, quota interessante per gli scommettitori soprattutto se la società dimostrerà davvero la possibilità di puntare su questa coppa.

Il Villarreal

La squadra spagnola è allenata da Unai Emery, allenatore capace di trionfare in Europa con il Siviglia e con lo stesso Villarreal nella stagione 2020-2021, ha tutte le carte in regola per essere una delle favorite in questa competizione. La squadra ha una sua identità capace di esaltarsi nelle grandi notte europee, con risultati che possono anche ribaltare i pronostici iniziali, lo sanno bene i tifosi juventini che l'anno scorso hanno visto i propri sogni infranti dal sottomarino giallo. La vittoria della squadra spagnola viene bancata a 6.

West Ham

Anche gli inglesi del West Ham, che durante l’ultimo calciomercato estivo hanno accolto in squadra l’attaccante italiano Gianluca Scamacca, partecipano alla Conference League con la speranza e il desiderio di arrivare fino in fondo. La squadra di Londra, abituata ai ritmi frenetici della Premier League, può contare su l'intensità fisica, ma il calendario intasato potrebbe costringere l’allenatore ha sfruttare il giovedì di coppa per fare un po’ di turnover, schierando tutti quei giocatori che trovano meno spazio in campionato. La rosa della squadra inglese è comunque ampia per questo motivo, secondo i bookmakers non è così strano vedere gli Hammers alzare la coppa, infatti la quotazione sui vari siti è tra il 6 e 7.

Nizza

Attenzione a non dimenticare i francesi del Nizza, squadra che nel corso del mercato estivo si è rinforzata cercando di puntare su giovani (Viti dell’Empoli acquistato per una cifra superiori ai 15 Milioni di euro) o di giocatori in cerca di riscatto come l’ex Juventus Ramsey o l’ex stellina dell’Arsenal Pepè. In porta è arrivato Schmeichel, uno dei protagonisti della vittoria della Premier targata Leicester, che dopo tanti anni ha scelto di provare una nuova esperienza.

Sui vari siti specializzati possiamo trovare la vittoria dei francesi a 12 come minimo fino a 25.

Colonia

Nello stesso girone del Nizza, gruppo D, ci sono anche i tedeschi del Colonia che vengono visti dai boomakers come possibili vincitori a 12. In Germania sono anni che il Bayern Monaco domina il campionato, ma le squadre della Bundesliga, superati i confini nazionali, diventano avversari ostici, giocando con una mentalità aggressiva orientata alla vittoria.

Le altre

Come già accennato in precedenza dall’Europa League scenderanno alcune squadre (le terze classificate di ogni girone che andranno a sfidare le seconda arrivate in Conference League).

Chissà se tra queste potrebbe arrivare anche la nuova vincitrice del trofeo. Questa opzione, quotata con il nome di Altro sui vari bookmakers viene opzionata tra il 2 e il 3, come a voler ricordare che una squadra sulla carta più attrezzata perché iscritta ad una competizione superiore, scendendo di categoria potrebbe aver maggior facilità ad arrivare fino in fondo. Addirittura Roma e Lazio, arrivando terze nel loro girone potrebbero essere declassate in Conference League, ma sicuramente i tifosi romani stanno incrociando le dita e facendo vari scongiuri perché sperano di continuare più a lungo il proprio cammino in Europa League.

Questa competizione però potrebbe regalare sorprese e chissà se magari a fine anno non ci ritroviamo con il Basilea, Az o Slavia Praga campione ( trittico con ciascuna che ha una quota vicina al 25)