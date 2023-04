Como-Genoa 2-2, Strootman-Coda in gol: poi i rossoblù si addormentano e si fanno rimontare. E il Bari si avvicina: è a -4

Un'ora ad alti livelli, due gol di Strootman e Coda, poi il Genoa tira i remi in barca e il Como, pian piano, ne approfitta trovando con Cutrone e Mancuso le reti che sigillano il punteggio sul 2-2. E per la squadra di Gilardino le notizie negative arrivano anche dagli altri campi: il Frosinone riallunga in vetta grazie al 2-0 all'Ascoli, ma soprattutto il Bari espugna Bolzano allo scadere e rosicchia due punti ai rossoblù, che ora hanno 4 punti di vantaggio sui pugliesi terzi in classifica.

Le formazioni:

Como (3-5-2): Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Parigini (77' Pierozzi), Bellemo, Da Cunha (58' Mancuso), Iovine (77' Arrigoni), Ioannou (80' Blanco); Cutrone (80' Gabrielloni), Cerri. Allenatore: Longo

Genoa (3-5-2): Martinez; Ilsanker (76' Hefti), Dragusin, Vogliacco; Sabelli, Frendrup (90' Jagiello), Badelj, Strootman, Criscito; Coda (76' Aramu), Gudmundsson (76' Ekuban). Allenatore: Gilardino

Marcatori: 23' Strootman (G), 57' Coda (G), 63' Cutrone (C), 89' Mancuso (C)

Ammoniti: Frendrup (G), Vogliacco (G), Cerri (C).

La cronaca minuto per minuto:

1' Fischio d'inizio. Genoa in maglia grigio scuro, Como con la divisa blu.

15' Partita molto bloccata in questa prima fase.

17' Mischia in area genoana sugli sviluppi di una punizione, il Como chiede un rigore per un presunto tocco di braccio di Ilsanker. Dopo un veloce consulto col Var l'arbitro Pairetto fa riprendere il gioco.

20' Insistita azione del Genoa sulla destra: Sabelli va al cross dopo lo scarico di Strootman, Gudmundsson cicca la girata da buona posizione.

21' Prolungata trattenuta su Cerri a centrocampo: ammonito Frendrup.

22' Imbucata per Parigini, anticipato da una perfetta uscita di Martinez.

23' GOL DEL GENOA! Pasticcio di Gomis, che appoggia con le mani a un pigro Da Cunha: Strootman lo brucia, lo anticipa e calcia dal limite infilando l'1-0.

27' Altro anticipo sui 20 metri: stavolta è Dragusin a trovare la giocata giusta e a scoccare un tiro che termina largo.

30' Bel movimento di Cerri che sfugge a Vogliacco al limite dell'area: fallo del difensore, che viene ammonito. Era diffidato, salterà la sfida col Perugia.

31' Sulla punizione prova la soluzione diretta Da Cunha: palla alta.

32' Dialogo Strootman-Coda con il centravanti che calcia dai 20 metri: palla a lato.

37' Parigini ribalta un'azione con un paio di belle giocate, poi lancia Cerri che non riesce a superare l'opposizione di un ostico Vogliacco.

43' Rasoiata di Iovine che termina a lato di un soffio dopo una deviazione.

44' Martinez si supera negando a Cutrone il gol del pari: l'attaccante stoppa un pallone a tu per tu con lo spagnolo che gli sbarra la strada. Sul conseguente corner gran mischia in area, alla fine blocca il portiere rossoblù.

45' Un minuito di recupero.

45'+1 Termina il primo tempo: Como-Genoa 0-1.

46' Via alla ripresa senza cambi. Subito ammonito Cerri per una gomitata a Ilsanker in uno scontro aereo.

50' Strootman in orizzontale per Coda, bravo a trovare il corridoio per Gudmundsson: Binks lo ferma con affanno.

52' Clamorosa occasione per il Como, con Bellemo che manca la deviazione vincente da due passi.

53' Palo di Coda! Gudmundsson orchestra un contropiede che prova a concludere lui stesso, la palla ribattuta dalla difesa termina poi tra i piedi del centravanti che esplode il destro e trova il legno.

57' GOL DEL GENOA! Coda arriva a quota 10 in campionato infilando di sinistro un pallone che spioveva dalla corsia di destra.

58' Mancuso subentra a Da Cunha: Longo prova a dare peso al suo attacco.

59' Rigore per il Como! Intervento falloso di Ilsanker, che stende Cutrone nel tentativo di anticiparlo. Il Var controlla la posizione dell'attaccante, che era sul filo del fuorigioco dopo una spizzata di Cerri.

61' Dopo due minuti di check l'arbitro toglie il rigore: l'ex Milan era al di là della linea difensiva genoana.

62' GOL DEL COMO! Cutrone riapre l'incontro battendo Martinez da dentro l'area dopo un bell'assist di Cerri.

64' L'imbattibilità di Martinez si interrompe dopo 638 minuti.

68' Uscita a vuoto di Martinez su un corner, la palla arriva a Cerri che colpisce di testa: Strootman salva sulla linea.

73' Doppia occasione per il Como: Martinez respinge sul tiro di Cutrone dal limite, poi Ioannou manda largo sul controcross di Perugini.

76' Girandola di cambi: nel Genoa Aramu, Hefti ed Ekuban danno il cambio a Ilsanker, Coda e Gudmundsson.

77' Sostituzioni anche per il Como: Arrigoni rileva Iovine, Pierozzi subentra a Parigini.

80' Ultimi cambi per i padroni di casa: Blanco entra al posto di Ioannou, poi Gabrielloni subentra a Cutrone.

87' Annullato un gol al Como per un fuorigioco di Bellemo che, in posizione irregolare, ha intralciato la giocata di Dragusin. Poi Gabrielloni aveva superato Martinez con una gran botta.

89' PAREGGIA IL COMO! Sugli sviluppi di un corner Canestrelli appoggia casualmente a Mancuso che, da due passi, infila il gol del 2-2.

90' 5 minuti di recupero. Jagiello entra per Frendrup.

FINALE: Como-Genoa 2-2

(foto Tucci/Pescatore)