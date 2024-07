Circle: conclusa sottoscrizione di un’ulteriore tranche dell’aumento di capitale sociale

PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, comunica che si è conclusa con successo la sottoscrizione di un’ulteriore tranche, tramite una procedura di Accelerated Bookbuilding, dell’aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e 6, c.c., deliberato dall’Assemblea dei soci deliberato in data 27 giugno 2024 (l’”Aumento di Capitale Riservato”).

Dopo il lancio e chiusura di un primo Accelerated Bookbuilding conclusosi in data 27 giugno (cfr. comunicato stampa in pari data), nel secondo Accelerated Bookbuilding, avviato in data odierna, l’Aumento di Capitale Riservato è stato sottoscritto per ulteriori complessive n. 55.770 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, corrispondenti a circa l’1,21% del nuovo capitale sociale, per un controvalore complessivo pari ad Euro 395.967,00 (inclusivo di sovrapprezzo).

Le nuove 55.770 azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato sono state sottoscritte da un primario investitore istituzionale internazionale.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di Euro 7,10, a premio rispetto alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 180 (centottanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna il 9 luglio 2024 e pagamento delle azioni in data 10 luglio 2024.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato complessivo dell’aumento di capitale e onorati della fiducia che questo ulteriore importante investitore istituzionale ha dimostrato scegliendo di investire in Circle Group. La chiusura di questa operazione, unitamente a quanto realizzato lo scorso 27 giugno, ha consentito una totale soddisfazione dell’importo previsto e ci permetterà di accelerare ulteriormente la strategia di crescita per vie esterne e di perseguire in modo efficace e rapido gli obiettivi recentemente condivisi del Piano “Connect 4 Agile Growth”, ha commentato Luca Abatello, CEO di Circle Group.

A seguito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale di Circle, a seguito dell’esecuzione dell’ulteriore tranche dell’Aumento di Capitale Riservato, è suddiviso in n. 4.616.865 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari a circa il 47,91%.

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il nominativo degli azionisti significativi di Circle verrà aggiornato e reso disponibile sul sito della Società https://www.circlegroup.eu/it/investor-relations sezione “informazioni per gli azionisti”.

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi dell’operazione nonché in merito alle ragioni di esclusione del diritto di opzione sono altresì rinvenibili nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. messa a disposizione sul sito internet della Società www.circlegroup.eu, sezione “Investor Relations/Assemblee degli azionisti”.