Cinque Terre: sentieri accessibili anche ai disabili

I sentieri del Parco delle Cinque Terre diventano per tutti, anche per chi ha una limitata mobilità a causa di una disabilità. Ma anche per ipoventi e non vedenti. Sono cinque i percorsi adattati e saranno presentati nel fine settimana, nel corso del terzo raduno nazionale di escursionismo adattato "A ruota libera" a cura del Club Alpino Italiano, alla Spezia.

L'escursionismo diventa inclusivo, grazie alla possibilità di utilizzare ausili fuoristrada come la carrozzina Joëlette e alla collaborazione di accompagnatori formati. 50 persone con disabilità verranno accompagnate alla scoperta dei sentieri lungo l'Alta Via delle Cinque Terre che saranno percorribili anche con handbike e tandem mtb. Per i non vedenti il Cai spezzino sta progettando una App che racconterà il percorso.

Domenica 10 settembre la giornata dedicata alle escursioni, su percorsi da 5 a 8 km. Verrà inaugurato il Punto di accesso al Parco Nazionale delle Cinque Terre per le persone con disabilità, ipovedenti e non vedenti.

"L'escursionismo adattato rappresenta una sfida verso l'innovazione, nella mappa dei valori e nei comportamenti - spiega il presidente del Cai La Spezia Alessandro Bacchioni -. Insieme al Comune e al Parco Nazionale, abbiamo predisposto cinque sentieri, che partono tutti dal Colle del Telegrafo. Domenica percorreremo uno di questi 'Sentieri per Tutti'".