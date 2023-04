Cinque Terre, percorso a senso unico durante il ponte del 25 aprile

Il Sentiero Verde Azzurro delle Cinque Terre sarà a senso unico, ma solo durante la fascia oraria centrale della giornata tra le 10 e le 14 durante il ponte della Festa della Liberazione, tra il 22 e il 25 aprile. Il percorso avrà un ingresso esclusivo da Monterosso con direzione Vernazza.

Lo ha stabilito, dopo l'annuncio dei giorni scorsi, il Parco Nazionale delle Cinque Terre che ha definito tutte le misure sperimentali per la gestione dei flussi sui percorsi a picco sul mare, dopo il pienone registrato nel fine settimana di Pasqua.

Il sentiero tra Monterosso e Vernazza, circa 4 chilometri, resta il più frequentato in attesa della riapertura di Via dell'Amore. Per questo sono state definite le modalità di coordinamento e di controllo nei flussi sul territorio del Parco Nazionale, a un tavolo cui sono stati convocati dalla presidente Donatella Bianchi carabinieri forestali, guardie ecologiche volontarie, Cai, soccorso alpino e Consorzio Ati 5 Terre. Le misure verranno adottate in previsione dell'alta affluenza. Su tutti i sentieri, e in particolare sul tratto tra Monterosso e Vernazza, saranno presenti operatori che controlleranno gli accessi, il tempo reale dei passaggi, eventuali rituazioni di emergenza.

Particolare attenzione anche alle calzature e all'abbigliamento degli escursionisti. Il primo controllo in ingresso al sentiero Verde Azzurro avverrà a Monterosso, con due presidi, uno nel centro storico e l'altro in località Corone. A Vernazza i presidi saranno sui tre punti di accesso al sentiero. Previsto anche un rafforzamento del presidio informativo del Parco per assistere e orientare gli ospiti verso diversi itinerari escursionistici. Tutti gli altri 130 km di sentieri del Parco resteranno aperti a doppio senso.