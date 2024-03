Cinque Terre finaliste al premio "Natura 2000" dell'Unione Europea

Ripristino delle barriere coralline delle Cinque Terre, una campagna comunicativa per i Boschi di Muzzana e una rete europea di associazioni per la conservazione della natura nella Valle del Ticino. Sono tre su ventisette i progetti legati all'Italia candidati al premio europeo Natura 2000, i cui vincitori saranno annunciati il 29 maggio nell'ambito della Settimana verde dell'Ue.

Italia, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi: i 27 finalisti sono iniziative dispiegate in siti Natura 2000 di questi 15 Paesi Ue, selezionati - spiega Bruxelles in una nota - perché "riflettono l'importanza di costruire reti all'interno dei Paesi e oltre i confini per attuare misure di conservazione della natura".

Il primo finalista italiano è un progetto per rintrodurre l'alga endemica 'Ericaria amentacea' per contribuire al ripristino delle barriere coralline e delle loro funzioni di habitat nelle Cinque Terre, in Liguria. Il secondo progetto si inquadra nella campagna friuliana, dove una Ong ha dato vita a un programma di comunicazione per sensibilizzare gli stakeholder locali sul valore ecologico dei "Boschi di Muzzana". L'ultimo progetto, oltre alla Valle del Ticino in Italia, coinvolge anche Mun?ii Ciucului (Romania), delta del Nemuno (Lituania) e ha creato una rete europea transfrontaliera di associazioni per la cura di questi territori.