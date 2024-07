Cinque Terre: conto alla rovescia per la Via dell'Amore, che riapre dopo 12 anni

Da fine luglio, dopo 12 anni, finalmente sarà possibile percorrere tutti i 900 metri della famosa Via dell'Amore. Il fatidico giorno dovrebbe essere quello del 26 luglio. I lavori legati alla messa in sicurezza del percorso erano iniziati nel 2022.

Per la riapertura del celebre sentiero delle Cinque Terre ha rilasciato una breve dichiarazione la sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, che ha anticipato alcuni dettagli: "Il sentiero degli innamorati potrà essere visitato prenotando online. L'accesso sarà accompagnato da una guida che illustrerà la storia e l'enorme lavoro di recupero realizzato per la riapertura. La Via dell'Amore sarà inclusa nel sistema delle Cinque Terre - Card del Parco. I visitatori avranno a disposizione la Card trekking Parco e Via dell'Amore e la card multiservizi treno e Via dell'Amore. Inoltre, si stanno studiando agevolazioni per chi soggiornerà nelle strutture ricettive locali."

Rimane ancora da stabilire l'orario di chiusura dei cancelli, mentre per il prossimo anno si valuta l'introduzione di tornelli per regolare l'accesso. Questo ritorno rappresenta una grande occasione per il turismo locale, nazionale ed internazionale, ma sarà essenziale trovare un equilibrio tra accessibilità e sostenibilità per preservare il fragile ecosistema delle Cinque Terre.