Ciao Pd, temi e immagini per un candidato”, Primo Piano sul centrosinistra

“Ciao Pd, idee immagini per un candidato”. Parte così un breve viaggio di Telenord nel centrosinistra ligure in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ospiti della prima puntata Davide Natale segretario regionale e consigliere del Pd in via Fieschi e i consiglieri regionali Roberto Arboscello e Armando Sanna. A intervistarli Andrea Fabozzi, direttore de Il Manifesto e Daniele Preziosi firma politica del Domani. Si è parlato non solo di possibili candidati per le prossime Europee e per le regionali del 2025, ma soprattutto di lavoro, sanità e ambiente. Sulla possibile candidatura alle Europee di Elly Schlein, unanime il giudizio dei tre compagni di partito. “Pensiamo che la segretaria non debba certo legittimare una leadership già chiara con il voto delle primarie candidandosi alla Europee, anche se ovviamente è una decisione legittima e che verrà valutata a livello nazionale”, ha spiegato il segretario regionale Natale. Pressoché identica la posizione di Arboscello e Sanna, con la sfumatura che “in caso di elezione dovrebbe andare a Bruxelles”. Per tutti sarebbero auspicabili candidature che tenessero conto del lavoro svolto nei territori che fanno parte dell’ “euro-collegio”, in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Una mossa, quella della segretaria, che qualcuno (anche all’interno dello stesso Pd nazionale) interpreta come un tentativo politico di polarizzare il duello Meloni-Schlein, mettendo all’angolo Giuseppe Conte e il Movimento Cinque Stelle. Un tentativo peraltro “non condiviso in segreteria nazionale e contradditorio con la politica delle alleanze a sinistra indicato ai territori”, trapela sempre dal Nazzareno, quartiere generale dem. “La nostra volontà è quella di tenere aperto un dialogo più ampio possibile con i partiti e la società civile del centro sinistra e di trovare a questo interno il candidato giusto per le prossime regionali, con una tempistica adeguata, senza arrivare come in passato sul filo di lana, permettendo così un percorso condiviso”, replica Natale.





Sul tema del lavoro Sanna ribadisce come serva subito un “impegno concreto del governo sull’ex Ilva”. E ancora: “Il sindaco di Genova Marco Bucci sottolinea come il mancato rispetto dell’accordo di programma imponga la restituzione di aree ex Ilva alla città? Va bene, ma prima di parlare di aree parlerei di lavoro”. Sul tema interviene anche Arboscello: “L’onorevole Cavo dice che, interpellato, il governo parla di manifestazioni di interesse per l’ex Ilva. Vediamole allora, perché in passato abbiamo già sentito parlare troppo spesso di manifestazione di interesse poi svanite nel nulla. La Liguria per la giunta Toti deve avere una vocazione turistica, noi diciamo che al fianco del turismo deve rimanere viva la vocazione di un’industria intelligente, d’eccellenza e pulita, nel rispetto dei lavoratori e della storia della Liguria”.





Una posizione che non appare contradditoria rispetto alla posizione dei dem sul rigassificatore a Vado? Deciso Arboscello: “Assolutamente no, intanto non credo che il rigassificatore sia sinonimo di un moderno sviluppo energetico rispettoso di una logica costi/benefici almeno accettabile. E per quanto riguarda Vado è evidente che si tratta di una collocazione assolutamente sbagliata, adiacente a un’area marina protetta, irrispettosa dell’ambiente e proprio della vocazione turistica della Liguria, che ovviamente coinvolge anche Savona, Bergeggi e tutto il Ponente”.





Ciao Pd continua anche con le immagini. La prima scelta da Natale è una “fotografia dei meravigliosi muri a secco della Cinque Terre, un ricordo della mia infanzia, ma anche della bellezza che sta nelle difficoltà di costruire un percorso”. Per Sanna una foto dal mondo dello sport: “Una gara in salita con arrivo alla Madonna della Guardia. Sarà una corsa in salita anche la campagna elettorale delle prossime regionali? Magari sì, ma abbiamo le energie giuste”.