Chiavari, Wyscout: azienda resta a Chiavari, Regione preoccupata per i licenziamenti

L'azienda Wyscout "ci ha garantito di voler proseguire l'attività su Chiavari e che non ha nessuna intenzione di delocalizzare all'estero. Siamo comunque molto preoccupati per i 20 lavoratori in fase di licenziamento: a tal proposito sempre i vertici aziendali ci hanno assicurato che proseguiranno le trattative sindacali per trovare la soluzione più soddisfacente possibile per le parti. Ci auguriamo che questi lavoratori possano trovare in tempi rapidi una nuova collocazione: da parte di Regione Liguria metteremo in campo tutte le azioni di nostra competenza e confermiamo che rimane aperto il tavolo permanente insieme alle organizzazioni sindacali. A questo tavolo oggi ha partecipato anche il sindaco di Chiavari Federico Messuti con il quale intraprenderemo ogni azione possibile per garantire la continuità dell'azienda sul territorio". Così gli assessori regionali al lavoro Augusto Sartori e allo sviluppo economico Alessio Piana al termine dell'incontro avvenuto nel pomeriggio in videoconferenza con i vertici aziendali di Wyscout.