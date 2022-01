Chiavari, sindacati in protesta davanti la sede di Hi Lex per i licenziamenti

di Edoardo Cozza

L'azienda vuole tagliare il personale di 22 unità. Longinotti (Fim Cisl): "Spiazzati dalla scelta, si potrebbero scegliere altri strumenti"

Sono 22 i posti di lavoro in ballo nella sede di Chiavari di Hi Lex, azienda che si occupa della produzione di componentistica per automobili: i licenziamenti sono stati annunciati e questo ha dato il via a una giornata di protesta, con una manifestazione all'ingresso degli stabilimenti. Marco Longinotti, Fim Cisl Genova, spiega a Telenord: "La procedura ci lascia spiazzati. Come sindacati rigettiamo in toto questo genere di proposta. La situazione di mercato del settore è particolare, c'è un periodo di crisi, ma pensiamo che vadano usati altri strumenti per gli esuberi: contratti di solidarietà, formazione o incentivi ad personam per abbandonare volontariamente l'azienda".

L'iniziativa odierna non resterà isolata: "Oggi abbiamo portato avanti le prime iniziative di lotta, facciamo capire all'azienda e a tutti le problematiche dei lavoratori perché ci sono in ballo 22 famiglie. Nei prossimi giorni andremo avanti per sensibilizzare l'azienda e il territorio".