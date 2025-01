Chiavari ospiterà un campus tecnologico per 1.600 studenti

Un nuovo campus per l’educazione tecnologica sorgerà a Chiavari e ospiterà oltre 1.600 studenti. Il nuovo polo scolastico mira a rispondere alle esigenze di formazione del levante della Città metropolitana di Genova, con un’offerta didattica all’avanguardia e completamente integrata nel contesto paesaggistico.

Sostenibilità e innovazione – Il progetto, frutto di un concorso di idee vinto da un giovane team di architetti, si distingue per la sua progettazione all’avanguardia, caratterizzata da linee curve che si armonizzano con il paesaggio circostante. La struttura sarà realizzata in una zona panoramica sul mare, creando un dialogo tra l’ambiente urbano, gli studenti e la cittadinanza. “Il nuovo polo scolastico garantirà un significativo miglioramento dell’offerta formativa, rendendola più attrattiva per studenti e studentesse”, spiegano i rappresentanti della Città metropolitana di Genova.

Spazi e infrastrutture – Il campus si estenderà su una superficie progettata per ospitare settanta aule, che attualmente sono dislocate in oltre sei edifici privati, con un costo annuale superiore ai 650.000 euro per gli affitti. Le nuove strutture, pensate per essere funzionali e moderne, includeranno spazi per la didattica, come laboratori e aule per convegni, ma anche impianti sportivi, palestre, mense e una biblioteca. Inoltre, ampie aree verdi e fruibili dalla città, arricchiranno l’offerta e favoriranno l’interazione tra il campus e la comunità.

Sostegno pubblico e finanziamenti – Il progetto è stato presentato a Roma dal sindaco metropolitano di Genova facente funzioni, Antonio Segalerba, insieme alla consigliera delegata all’Istruzione, Laura Repetto. Durante l’incontro con il ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, il progetto ha ricevuto apprezzamenti per la sua capacità di rispondere a una domanda crescente di spazi educativi di qualità. “Nei prossimi giorni avvieremo un confronto con la Regione Liguria per esplorare le opzioni di finanziamento, tra cui i fondi di coesione”, ha dichiarato Segalerba. Successivamente, il progetto verrà seguito con il ministero per valutarne l’evoluzione.

Posizione strategica e mobilità – Il nuovo campus sarà ubicato in una zona facilmente raggiungibile, servita dalla stazione ferroviaria di Chiavari e da altre reti di trasporto, garantendo così l’accessibilità da diverse località della zona. Questa posizione strategica contribuirà ad attrarre studenti anche da aree limitrofe, potenziando l’attrattività dell’intero territorio del Tigullio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.