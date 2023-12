Chiavari, Hi-Lex eroga un bonus di 400 euro a tutti i dipendenti: l’annuncio durante la festa di Natale

I dipendenti di Hi-Lex Italy - filiale italiana della multinazionale giapponese leader nella fornitura di componenti per l’industria automobilistica - riceveranno un premio di 400 euro ciascuno, che andrà a sommarsi ai 200 euro di welfare previsti dal CCNL. L’iniziativa è stata annunciata nel pomeriggio di oggi dal CEO Paolo Pajardi durante un incontro che, per la prima volta, ha riunito tutti i dipendenti in una sede esterna all’azienda.

“Per l’azienda i dipendenti sono un asset fondamentale su cui investire. Questa iniziativa ha un duplice significato: da una parte condividere con tutti i lavoratori sia i risultati positivi ottenuti che gli spunti di miglioramento per i prossimi anni, dall’altra fornire un supporto economico in un periodo storico sicuramente complesso”.

L’evento, che si è svolto presso l’auditorium San Francesco a Chiavari, è stata l’occasione per fare una sintesi dei risultati del 2023, dare uno sguardo al 2024, e per offrire una panoramica sulla strategia aziendale di lungo periodo.

“In questi anni Hi-Lex Italy ha posto le basi per consolidare anche nei prossimi anni il trend di crescita di fatturato. Il Gruppo chiede a tutte le aziende globalmente di essere ‘the First Call Company’ e, anche legato a questo, ci aspettano sfide importanti come la diversificazione di prodotto e del portafoglio clienti oltre che di miglioramento dell’efficienza.”

Nel suo video-intervento, Murayama San, responsabile delle attività globali del Gruppo Hi-Lex, ha sottolineato l’importanza strategica della filiale italiana all’interno della multinazionale giapponese.

“Hi-Lex si conferma una realtà importante per Chiavari e per tutto il nostro territorio. Un’azienda internazionale all’avanguardia che mette al centro della sua azione l’innovazione, lo sviluppo e l’attenzione per i dipendenti” – ha spiegato Federico Messuti, sindaco di Chiavari che ha messo a disposizione l’auditorium.

Dopo aver raggiunto nel 2023 un fatturato di oltre 73 milioni di euro, l’azienda, con sede a Chiavari, guarda ora alle prossime sfide. Pajardi: “Dopo le difficoltà attraversate negli ultimi anni stiamo ritornando ai livelli pre-pandemici, questo ci consente buone possibilità di programmazione per il futuro in termini occupazionali e di investimenti. Indubbiamente vi sono alcune minacce, come la recessione, l’incertezza nel settore auto, dovuta sia alla transizione green che alle scelte di alcuni grandi costruttori di favorire produzioni e fornitori in “low cost countries”, che necessitano di risposte rapide da parte dell’azienda ma i sacrifici e gli sforzi fatti ci permetteranno di affrontarle con serenità. Le parole chiave che ci dovranno guidare sono “sfide”, “cambiamento” e “responsabilità”.