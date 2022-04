Chiavari, Garrone: "Serve un commissario straordinario per l'energia"

di Redazione

Il presidente della Erg, stamani all'Economic Forum Giannini ha lanciato la proposta. "Sulle fonte energetiche dobbiamo cambiare strategia"

"L'Italia avrebbe bisogno di un commissario straordinario per l'energia, una figura come Figliuolo per l'emergenza Covid".

È l'auspicio di Edoardo Garrone, presidente di Erg, intervenuto questa mattina a Chiavari nell'Economic Forum Giannini, in dialogo con l'architetto Stefano Boeri.

"L'Italia è tra le otto potenze mondiali e deve raggiungere l'autosufficienza energetica - ha argomentato Garrone - io rispetto tutte le autorità, ma sul piano delle fonti energetiche dobbiamo cambiare strategia. Ci vuole un commissario straordinario con pieni poteri".