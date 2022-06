Cessione Sampdoria, la smentita di Pallotta: "Nulla di vero ma città meravigliosa e grande progetto"

di Marco Innocenti

L'ex patron della Roma era stato accostato ad una delle cordate americane impegnate nella due diligence sui conti del club blucerchiato

L'idea rilanciata in giornata da Repubblica di un interessamento di James Pallotta all'acquisto della Sampdoria, è stata immediatamente smentita dal diretto interessato che, in una dichiarazione a calciomercato.com, ha spiegato come la notizia non abbia alcun fondamento: "La notizia di un mio interessamento all'acquisto della Sampdoria non è vera - ha detto Pallotta - Penso comunque che sia una meravigliosa città e un grande progetto".